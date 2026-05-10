Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче против «Вест Хэма» (1:0).

«Это была та еще неделька, настоящие американские горки, учитывая все, за что мы боролись, и всех эмоций в этих матчах. Сегодня мы знали, что играем против команды, которая борется за свою жизнь, клуба с большой историей.

Мы с самого начала пошли вперед, создали три отличных момента, но не забили. Потом была замена Бена Уайта, в перерыве пришлось снять Рикки Калафьори, мы поменяли расстановку, сделали еще ряд замен.

Я сказал ребятам, что мы идем ва-банк, поэтому надо быть готовыми, мы не будем ждать удобного момента и бросаем в бой все силы, которые были у нас на скамейке, чтобы изменить ход игры. Мартин Эдегор вышел и невероятным образом отдал пас Лео Троссарду, потом было еще два момента: один — спасение Давида Райи, второй — абсолютный хаос в штрафной», — цитирует Артету BBC.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 79-ю очками в активе, опережая «Манчестер Сити» на 5 баллов. «Вест Хэм» располагается на 18-й строчке с 36-ю баллами.