Испанский тренер Хаби Алонсо считает большой ошибкой то, что решил возглавить мадридский «Реал» летом 2025 года в неподходящее для этого время.

Хаби Алонсо globallookpress.com

По данным издания Cadena Ser, об этом он рассказал недавно своему ближайшему окружению.

44‑летний Хаби Алонсо принял «Реал» перед началом этого сезона, но уже 12 января был отправлен в отставку.

В настоящее время испанец находится в творческом отпуске и ждёт предложений от различных клубов, удовлетворяющих его амбиции. При этом Хаби Алонсо исключает на данный момент работу в Примере, а приоритетом для себя считает АПЛ и Бундеслигу.