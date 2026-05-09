Главный тренер «Факела» Олег Василенко оценил готовность своей команды к выступлению в следующем сезоне РПЛ.

«Команда готова к РПЛ, но есть еще вещи, которые стоит улучшить.  Мне сложно ответить сейчас объективно, потому что, с одной стороны, игра только закончилась, и ты понимаешь, анализируешь, где и что не получилось, почему не удалось забить гол.  Еще присутствуют эмоции.  С другой — мы сделали большое дело.  Я благодарен парням.

Какие позиции нужно усилить "Факелу"?  Не разговаривали с руководством на эту тему.  Дело в том, что чемпионат еще не закончен, впереди еще одна игра.  Сейчас хотим насладиться выходом в РПЛ», — цитирует Василенко «Матч ТВ».

«Факел» занимает второе место в Первой лиге, набрав 65 очков.  Воронежцы за тур до окончания гарантировали себе выход в РПЛ на следующий сезон.