Турецкий «Галатасарай» всерьёз намерен подписать центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

По данным издания Sporx, стамбульский клуб хочет заключить контракт с 34‑летним голландцем в качестве свободного агента, несмотря на то, что его соглашение действует до лета 2027 года.

Сам игрок не исключает такого варианта и сейчас рассматривает различные варианты расторжения контракта с «Ливерпулем».

В текущем сезоне ван Дейк провёл 52 матча за мерсисайдцев, забил в них 6 голов и сделал 3 ассиста.