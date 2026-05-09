Английский «Ньюкасл» рассматривает возможность усиления нападения в летнее межсезонье.

По данным издания Record, сейчас в шорт‑листе «сорок» под первым номером идёт колумбийский форвард «Спортинга» Луис Суарес, с которым уже прошли предварительные переговоры.

В контракте 28‑летнего футболиста есть клаузула в размере € 80 млн, которую может активировать любой желающий подписать его клуб.

«Спортинг» подписал Суареса летом 2025 года из «Альмерии» за 23 млн евро. Всего в этом сезоне он забил 26 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах португальского чемпионата, являясь лучшим бомбардиром лиги.