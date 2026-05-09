«Хоффенхайм» на своем поле минимально обыграл «Вердер» в матче 33-го тура Бундеслиги со счетом 1:0.
Бременцы с пятой минуты играли в меньшинстве после удаления Юкинари Сугавары. На 26-й минуте Базумана Туре забил единственный гол в этом матче.
Результат матча
ХоффенхаймХоффенхайм1:0ВердерБремен
1:0 Базумана Туре 26'
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Владимир Цоуфаль, Озан Кабак, Альбиан Хайдари, Бернардо (Робин Гранач 71'), Леон Авдуллаху, Ваутер Бюргер, Андрей Крамарич (Гриша Прёмель 89'), Фисник Аслани (Адам Гложек 89'), Базумана Туре (Александер Прасс 57'), Тим Лемперте (Коул Кэмпбелл 71')
Вердер: Мио Бакхаус, Марко Фридль, Амос Пипер, Юкинари Сугавара, Романо Шмид (Самюэль Мбангуля 71'), Кэмерон Пуэртас, Йенс Стаге (Марко Грюлль 71'), Сенне Линен, Оливье Деман, Джастин Нджинма, Salim Musah (Исаак Шмидт 12')
Жёлтые карточки: Бернардо 66' — Кэмерон Пуэртас 41', Джастин Нджинма 88'
Красная карточка: Юкинари Сугавара 5' (Вердер)
«Хоффенхайм» поднялся на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 61 балл. «Вердер» (32) — пятнадцатый.