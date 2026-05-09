Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против «Сочи».

«В нашем чемпионате возможно всё, каждый может обыграть каждого. Поэтому будем настраиваться на эту игру максимально», — приводит слова Глушенкова официальный сайт клуба.

Матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится завтра, 10-го мая в 15:00 мск.

После 28-и туров в РПЛ «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 62 очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й позиции с 21 баллом.