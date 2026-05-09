Бывший игрок сборных Португалии, мадридского «Реала» и «Барселоны», Луиш Фигу, высказался по поводу слухов о возможном назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера «королевского» клуба.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«В "Реале" жесткие методы не работают. Важна способность управлять эго игроков, чтобы убедить их двигаться в едином направлении. Не знаю, подпишет ли Моуринью контракт — об этом нужно спрашивать Флорентино Переса. Если его счастье — тренировать "Реал", то добро пожаловать», — приводит слова Фигу Footmercato.

Как сообщают в СМИ, в Мадриде многие верят, что Жозе Моуринью сможет улучшить ситуацию в команде, которая в последнее время сталкивается с серьнзными внутренними проблемами.