Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки считает, что гонка за золотые медали в АПЛ ещё не закончена, и его команда будет биться до конца.

Райан Шерки globallookpress.com

«Пока остаётся надежда, есть и шанс — так что мы не собираемся опускать руки. Необходимо побеждать в каждой игре, как можно чаще играть "на ноль" и забивать максимум голов. Единственное, что у нас на уме, — победа», — цитирует француза журналист Фабрицио Романо.

Сейчас «Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» на пять очков, но имеет при этом игру в запасе. В 36‑м туре, 9 мая, «горожане» дома сыграют с «Брентфордом».