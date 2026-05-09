«Аугсбург» на своем поле обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 33-го тура Бундеслиги со счетом 3:1.

Дублем в составе победителей отметился Михаэль Грегорич, забивший на 24-й и 72-й минутах. Еще один мяч записал на свой счет Робин Фелльхауэр на 42-й минуте. Джованни Рейна сократил разрыв в компенсированное время, но на большее гостей не хватило.

Результат матча Аугсбург Аугсбург 3:1 Боруссия М Мёнхенгладбах 1:0 Михаэль Грегорич 24' 2:0 Робин Фелльхауэр 42' 3:0 Михаэль Грегорич 72' 3:1 Джованни Рейна 90+2' Аугсбург: Финн Дамен, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Цедрик Цезигер, Димитрис Яннулис ( Робин Фелльхауэр 14' ), Кристиян Якич ( Хан-Ноа Массенго 62' ), Фабиан Ридер, Мерт Кёмюр ( Алексис Клод-Морис 80' ), Мариус Вольф ( Янник Кайтель 63' ), Михаэль Грегорич ( Родригу Рибейру 80' ), Anton Kade Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Фабио Кьяродия ( Хуго Болин 59' ), Кевин Дикс, Кевин Штёгер ( Джованни Рейна 59' ), Янник Энгельгардт, Рокко Райтц, Филипп Зандер, Франк Онора ( Лукас Улльрих 46' ), Суто Матино ( Алехо Сарко 87' ), Wael Mohya ( Робин Хак 58' ) Жёлтые карточки: Мариус Вольф 57', Кристиян Якич 62' — Джозеф Скалли 45+3', Филипп Зандер 62'

Статистика матча 10 Удары в створ 4 4 Удары мимо 7 38 Владение мячом 62 3 Угловые удары 2 3 Офсайды 3 11 Фолы 9

«Аугсбург» с 43 очками остался на девятом месте в Бундеслиге, «Боруссия» (35) — одиннадцатая.