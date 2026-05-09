«Аугсбург» на своем поле обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 33-го тура Бундеслиги со счетом 3:1.
Дублем в составе победителей отметился Михаэль Грегорич, забивший на 24-й и 72-й минутах. Еще один мяч записал на свой счет Робин Фелльхауэр на 42-й минуте. Джованни Рейна сократил разрыв в компенсированное время, но на большее гостей не хватило.
1:0 Михаэль Грегорич 24' 2:0 Робин Фелльхауэр 42' 3:0 Михаэль Грегорич 72' 3:1 Джованни Рейна 90+2'
Аугсбург: Финн Дамен, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Цедрик Цезигер, Димитрис Яннулис (Робин Фелльхауэр 14'), Кристиян Якич (Хан-Ноа Массенго 62'), Фабиан Ридер, Мерт Кёмюр (Алексис Клод-Морис 80'), Мариус Вольф (Янник Кайтель 63'), Михаэль Грегорич (Родригу Рибейру 80'), Anton Kade
Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Фабио Кьяродия (Хуго Болин 59'), Кевин Дикс, Кевин Штёгер (Джованни Рейна 59'), Янник Энгельгардт, Рокко Райтц, Филипп Зандер, Франк Онора (Лукас Улльрих 46'), Суто Матино (Алехо Сарко 87'), Wael Mohya (Робин Хак 58')
Жёлтые карточки: Мариус Вольф 57', Кристиян Якич 62' — Джозеф Скалли 45+3', Филипп Зандер 62'
«Аугсбург» с 43 очками остался на девятом месте в Бундеслиге, «Боруссия» (35) — одиннадцатая.