Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа за время своей работы вступил в конфликт с несколькими игроками команды. По данным Marca, испанскому специалисту не удалось урегулировать все разногласия, что привело к напряженной обстановке в клубе.

Первым игроком, выразившим недовольство Арбелоа, стал полузащитник Эдуарду Камавинга. Французу не понравились изменения в команде, и он открыто заявил об этом тренеру. В результате их отношения стали «холодными и отстраненными».

Защитник Даниэль Карвахаль также выразил недовольство. Ему не понравилось количество игрового времени, которое он получает. Напряжение между ним и Арбелоа усилилось после того, как Карвахаль не вышел на поле в матче с «Райо Вальекано» 1 февраля.

Еще один защитник, Альваро Каррерас, выразил недовольство решением Арбелоа оставить его в запасе после поражения в Лиге чемпионов от «Бенфики». Он начал задавать вопросы тренеру сразу после матча, из-за чего Арбелоа опоздал на пресс-конференцию.

Давид Алаба, как и Карвахаль, обеспокоен количеством игрового времени. Австрийский защитник и испанец практически не общаются, и Алаба планирует покинуть клуб летом.

Конфликт также возник между Арбелоа и защитником Раулем Асенсио, который не попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Асенсио был недоволен решением тренера.

За день до матча с «Бетисом» напряженный разговор с Арбелоа произошел у полузащитника Даниеля Себальоса. После этого футболист сообщил команде, что не хочет контактировать с тренером.