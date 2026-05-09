Пини Захави, агент защитника «Реала» Давида Алабы и нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, представил своих клиентов итальянским клубам Серии А.

Согласно Corriere dello Sport, Захави обсудил с «Миланом» и «Ювентусом» возможность перехода Алабы. Клубы рассматривают предложение, учитывая историю травм футболиста. Кроме того, австрийца хотят видеть в своих рядах команды из США и Саудовской Аравии, а также «Ред Булл Зальцбург», который также заинтересован в Алабе как в наставнике для молодых игроков.

Что касается Левандовского, Захави предложил «Милану» и «Ювентусу» зарплату в размере 8 миллионов евро в год. Для этих клубов такая сумма является значительной, и они будут тщательно взвешивать все «за» и «против» перед принятием решения.