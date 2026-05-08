Итальянские футболисты Сандро Тонали и Николо Фаджоли были окончательно наказаны за ставки на матчи, как сообщает Corriere dello Sport.

Спортсмены избежали новых дисквалификаций, так как уже отбыли наказание от Федерации футбола Италии. Уголовное расследование завершено.

По результатам расследования Тонали должен выплатить штраф в размере 78 тысяч евро. Фаджоли получил условный срок на один месяц. Их наказали за ставки у нелегальных букмекерских контор. Также футболистов подозревали в том, что они помогали другим профессиональным игрокам регистрироваться на таких сайтах и переводили им деньги.