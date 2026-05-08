Легендарный полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал победу своего клуба над ЦСКА (1:0) в Кубке России и отдельно затронул тему универсализма Романа Зобнина и Жедсона Фернандеша, которых главный тренер Хуан Карлос Карседо использует сразу на нескольких позициях.

«Классно, что у тренера есть такие универсалы, как Зобнин и Жедсон, которые могут играть практически везде. Ребята приносят огромную пользу, играя на непрофильной для себя позиции. Идет конец сезона, понятно, что накапливается усталость, и кому‑то предоставляется пауза для набора кондиций. Тот же Денисов несколько последних матчей начинал в запасе, но выходит на свою позицию и играет надежно.

Поэтому не удивляюсь, когда вижу от Карседо такое сочетание игроков на поле. Команда от этого не страдает, в ее пользу говорит результат. Единственное, что я не понял в матче с ЦСКА, это замену Маркиньоса. Впереди у "Спартака" три важных матча, когда бразилец на поле — это одна история, без него — другая.

Недовольство Маркиньоса понятно, он хочет играть. Я тоже, будучи футболистом, на эмоциях совершал вещи, которые не должен был делать. Но понимал это уже потом. Уверен, Маркиньос быстро успокоился и понял правильность решения главного тренера, и у нас не будет той истории, что произошла недавно в одном столичном клубе, — сказал Титов "Матч ТВ".

Суперфинал Кубка России пройдёт 24 мая в Москве на стадионе "Лужники", соперником "Спартака" станет "Краснодар".