Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени высказался по поводу инцидента на тренировке команды.

Орельен Тчуамени globallookpress.com

«То, что произошло на этой неделе на тренировке, неприемлемо. Я говорю это, думая о примере, который мы должны подавать молодежи — будь то в футболе или в школе. Не важно, у кого была правда, а у кого нет, мы всегда должны искать самое спокойное решение, чтобы разрешить конфликт.

В любом случае, сейчас уже не время выяснять, кто что сделал, кто что сказал или у кого была правда, а у кого нет. Я принимаю санкцию клуба и беру ее на себя. Мы остаемся семьей, иногда с разногласиями, но всегда должны ставить наши цели превыше всего остального. Я уже извинился перед командой и также хочу выразить извинения всем мадридистам», — написал Тчуамени на своей странице в социальной сети.

Напомним, что позавчера, 6 мая, в СМИ появилась информация о том, что Вальверде и Тчуамени вступили в конфликт друг с другом во время тренировочного занятия, ограничившись словесными перепалками.

Сейчас «Реал» располагается на втором месте в таблице Примеры с 77 очками, а лидирует «Барселона» (88) за четыре тура до финиша чемпионата.