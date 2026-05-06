Мадридский «Реал» продолжают сотрясать скандалы. По данным издания Marca, на сегодняшней тренировке выясняли отношения между собой полузащитники Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде.

Инцидент между ними, закончившийся лёгкой потасовкой, произошёл после фола в одном из игровых эпизодов. Сначала игроки толкались на поле, а потом продолжили разбираться в раздевалке.

Ранее СМИ сообщали о конфликте между защитниками Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом, а также о том, что сразу шесть футболистов прекратили общение с главным тренером Альваро Арбелоа.

Напомним, что 10 мая «Реалу» предстоит игра 35‑го тура Примеры против «Барселоны», которая может стать решающей за золото. Сейчас «сливочные» отстают от каталонцев на 11 очков.