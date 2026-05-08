Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев считает, что в памяти болельщиков остаются только победители и призеры, а команды, занимающие 5-6 места никому не интересны.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Весной мы обыграли ЦСКА, который все хвалили. "Краснодар" на 93‑й минуте отскочил от нас. Я не могу сказать, что мы стали хуже качественно с осени. Мы продолжаем расти. У меня нет трофеев. Я за медали, кубок готов грызть. Футболистов мы немного отпустили — они сами все понимают.

Когда мы в сезон входили, то я говорил, что есть шанс удивить народ. Место пятое‑шестое — тебя никто не запомнит. А если повесишь бронзовые медали — на всю жизнь. Ты сможешь ее показывать внукам. Моих футболистов мотивировать не нужно. Им главное — сыграть в свою силу», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

За два тура до конца чемпионата «Балтики» занимает пятую строчку с 46 очками, от третьего места и «Локомотива» команду отделяет 4 очка.