Бывший защитник сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «Динамо» и «Краснодаром» в матче 28-го тура РПЛ.

«Думаю, у "Динамо" в любом случае будет мотивация. Естественно, динамовцы хотят подпортить настроение "Краснодару" и забрать три очка. Главным мотиватором будет Гусев. Мы знаем, он умеет мотивировать — это одно из его лучших качеств. Уверен, для "Краснодара" лёгкой прогулки не будет. К тому же в "Динамо" достаточно классных футболистов, которые способны бороться за высокие места. Просто так складывается сезон. Уверен, будет настрой принципиально отнять очки у "Краснодара" в РПЛ, а мотиватором станет главный тренер», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Встреча чемпионата страны состоится 11 мая. Команды ранее играли в финале Пути РПЛ Кубка России, где «Краснодар» одержал победу — 0:0, 6:5 по пенальти.