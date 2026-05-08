Российский футбольный союз (РФС) подвел итоги жеребьевки стыковых матчей между командами Российской Премьер-Лиги и Первой лиги. Эти игры определят, кто получит право выступать в элитном дивизионе чемпионата России в следующем сезоне.

По итогам жеребьевки клубы РПЛ проведут первые стыковые матчи на выезде, а ответные встречи состоятся на их домашней арене. Это правило распространяется на все команды, которые примут участие в стыковых матчах.

Матчи за выход в РПЛ пройдут 20 и 23 мая. Точное расписание игр будет опубликовано позже.