«Ростов» может усилить вратарскую позицию, приобретя Илью Лантратова из «Локомотива», как сообщает «Сила Спорта».

На данный момент в составе «Ростова» четыре вратаря: Сергей Мокроусов, Даниил Одоевский (на аренде у «Зенита» до конца июня), Хидает Ханкич (контракт истекает в июне) и Рустам Ятимов.

Ятимов показывает нестабильную игру, Мокроусов еще слишком молод, а Ханкич и Одоевский уйдут из команды после завершения сезона. Эти обстоятельства заставляют «Ростов» искать нового вратаря на трансферном рынке.

«Ростов» обратил внимание на 30-летнего Лантратова, который потерял свое место в стартовом составе «Локомотива» после впечатляющего выступления Антона Митрюшкина. Контракт Лантратова с «Локомотивом» действует до 2029 года.

Хотя «Локомотив» испытывает финансовые трудности, существует вероятность, что Лантратов будет арендован. У железнодорожников есть запасные вратари — Даниил Веселов и Богдан Шейко, которые могут заменить Митрюшкина в случае необходимости.