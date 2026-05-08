8 мая в 22:00 мск состоится первый матч полуфинала плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ, в котором «Халл» примет «Миллуол».

«Халл» накануне имеют одну победу за последние два месяца. В последнем туре команда обыграла «Норвич» 2:1, а до этого не могла победить 6 туров подряд. «Миллуол» выиграл у «Оксфорда» 2:0, оформив третью победу в пяти матчах сезона.

В этом сезоне команды по разу обыграли друг друга. «Халл» на выезде победил 3:1, а «Миллуол» с тем же счетом выиграл в гостях у «Халла». Победитель сегодняшней встречи станет на шаг ближе к финалу плей-офф и путевке в АПЛ.

Прогнозы и ставки

Абзац

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.

Котировки букмекеров: 2.90 — победа «Халла», 3.25 — ничья, 2.50 — победа «Миллуола».

Прогноз ИИ: матч закончится победой «Миллуола» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Халл» — «Миллуол» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.