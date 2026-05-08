Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин не сможет выступать за сборную Норвегии по решению Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает NRK.
Несмотря на получение гражданства Норвегии, россиянин не соответствует требованиям для смены футбольной федерации. ФИФА и Норвегия продолжают обсуждать вопрос о возможности выступлений Хайкина на национальной арене.
Вратарь играл за «Буде-Глимт» с 2019 по 2022 год и вернулся в клуб в 2023-м. Согласно правилам ФИФА, для перехода в другую федерацию после 18 лет футболист должен прожить в новой стране не менее пяти лет без перерыва.