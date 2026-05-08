Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин не сможет выступать за сборную Норвегии по решению Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает NRK.

Никита Хайкин globallookpress.com

Несмотря на получение гражданства Норвегии, россиянин не соответствует требованиям для смены футбольной федерации. ФИФА и Норвегия продолжают обсуждать вопрос о возможности выступлений Хайкина на национальной арене.

Вратарь играл за «Буде-Глимт» с 2019 по 2022 год и вернулся в клуб в 2023-м. Согласно правилам ФИФА, для перехода в другую федерацию после 18 лет футболист должен прожить в новой стране не менее пяти лет без перерыва.