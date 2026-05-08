Бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев оценил работу Ролана Гусева на аналогичной должности в столичном клубе.

«Я положительно оцениваю работу Ролана Гусева. Чужие ошибки тяжело исправлять, и для это нужно время. Ролан Александрович проделал хорошую и большую работу. Конечно, стояла задача выйти в суперфинал Кубок России, но исход встречи с "Краснодаром" решился в серии пенальти. И вот тут "Динамо" немножко не повезло. Мое мнение, что Гусев должен продолжить свою работу в клубе. Но это будет решать руководство», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

«Динамо» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 39 очков за 28 туров. «Бело-голубые» также дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили «Краснодару» (0:0, 5:6 по пенальти).