По информации журналиста Саши Тавольери, полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе близок к переходу в «Баварию».

Мюнхенский клуб может начать переговоры с итальянцами в ближайшее время. Сам 25-летний бельгийский футболист уже дал предварительное согласие на трансфер, и стороны надеются быстро согласовать условия контракта.

Де Кетеларе защищает цвета «Аталанты» с 2023 года после выступлений за «Милан» и «Брюгге». В текущем сезоне он провел 39 матчей, забив пять голов и отдав семь результативных передач в различных турнирах.