Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов.

Пресс-служба организации сообщает о том, что португалец смог обойти в голосовании полузащитника «Арсенала» Деклана Райса, ставшего вторым, и нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, который оказался третьим.

Сообщается, что в голосовании приняли участие 900 членов TFWA. Церемония вручения награды состоится 19 мая в Лондоне.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел 34 матча в АПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал 21 результативную передачу.