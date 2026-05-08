В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в родных стенах переиграла франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 3:2.

В составе победителей голами смогли отметиться Серу Гирасси, Нико Шлоттербек и Самуэле Инасио.

За гостей же забивали Кан Йылмаз Узун и Джонатан Буркардт.

Результат матча

Боруссия Д Дортмунд 3:2 Айнтрахт Ф Франкфурт

0:1 Джан Узун 2' 1:1 Серу Гирасси 42' 2:1 Нико Шлоттербек 45+1' 3:1 Samuele Inacio 72' 3:2 Жонатан Буркардт 87'

Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Марсель Забитцер ( Салих Озкан 78' ), Джоб Беллингем ( Феликс Нмеча 74' ), Максимилиан Байер, Юлиан Брандт ( Карим Адейеми 74' ), Серу Гирасси ( Фабиу Силва 78' ), Luca Reggiani ( Никлас Зюле 88' ), Samuele Inacio

Айнтрахт Ф: Натаниэль Браун, Артур Теате, Робин Кох, Орель Аменда, Михаэль Цеттерер, Джан Узун, Рицу Доан ( Жонатан Буркардт 82' ), Махмуд Дахуд ( Жан-Маттео Баойя 57' ), Эйе Скири, Арно Калимуэндо ( Ансгар Кнауфф 77' ), Фарес Шаиби ( Марио Гётце 57' )

Жёлтая карточка: Luca Reggiani 21' (Боруссия Д)