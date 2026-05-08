В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в родных стенах переиграла франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 3:2.
В составе победителей голами смогли отметиться Серу Гирасси, Нико Шлоттербек и Самуэле Инасио.
За гостей же забивали Кан Йылмаз Узун и Джонатан Буркардт.
Боруссия ДДортмунд3:2Айнтрахт ФФранкфурт
0:1 Джан Узун 2' 1:1 Серу Гирасси 42' 2:1 Нико Шлоттербек 45+1' 3:1 Samuele Inacio 72' 3:2 Жонатан Буркардт 87'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Марсель Забитцер (Салих Озкан 78'), Джоб Беллингем (Феликс Нмеча 74'), Максимилиан Байер, Юлиан Брандт (Карим Адейеми 74'), Серу Гирасси (Фабиу Силва 78'), Luca Reggiani (Никлас Зюле 88'), Samuele Inacio
Айнтрахт Ф: Натаниэль Браун, Артур Теате, Робин Кох, Орель Аменда, Михаэль Цеттерер, Джан Узун, Рицу Доан (Жонатан Буркардт 82'), Махмуд Дахуд (Жан-Маттео Баойя 57'), Эйе Скири, Арно Калимуэндо (Ансгар Кнауфф 77'), Фарес Шаиби (Марио Гётце 57')
Жёлтая карточка: Luca Reggiani 21' (Боруссия Д)
«Боруссия» смогла набрать 70 очков, закрепилась на втором месте и обеспечила себе серебряные медали по итогам сезона. «Айнтрахт» с 43 баллами идет восьмым.