8 мая в Дортмунде состоится матч 33-го тура Бундеслиги между «Боруссии» и «Айнтрахта». Старт поединка в 21:30 мск.

«Боруссия» отобралась в Лигу чемпионов и за 2 тура до конца сезона имеет отличные шансы получить серебро Бундеслиги. Команда на 5 очков опережает «Лейпциг» и даже ничья сегодня снимет все вопросы о том, кто закончит на втором месте.

Для «Айнтрахта» матч имеет огромное значение. «Орлы» в одном пункте от еврозоны. Для клуба единственным шансом попасть в еврокубки является Бундеслига, но здесь он выиграл только в 1 из 5 матчей. В прошлый раз «Айнтрахт» смог добиться ничьи с «Боруссией». В таком случае гостям нужно будет надеяться на то, что уставший «Фрайбург» допустит ошибку и потеряет очки.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Котировки букмекеров: 1.76 — победа «Боруссии», 4.50 — ничья, 4.33 — победа «Айнтрахта».

Прогноз ИИ: «Айнтрахт» одержит победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.