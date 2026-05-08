Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал победу своей команды в финале Кубка России Пути РПЛ против московского «Динамо» (0:0, 6:5 по пен.).

«Тяжёлая игра, прекрасно понимали, что "Динамо" будет играть на максимум, это их шанс на титул. Не разделяем чемпионат и Кубок, мысли про два трофея двигают нас вперёд.

Подсказки на бутылке в серии? Тут и подготовка, и чутьё, есть те, кто менял, есть те, кто пробил, как мы и планировали. Когда угадываешь и не достаёшь — это раздражает. Удар Тюкавина и подсказки на бутылке? Не расскажу, что там было. Это секрет. Плотный удар, я пошёл заранее. То, что не забил Аугусто — неожиданно, я в нём не сомневался. А с Лунёвым мы в хороших отношениях, вся серия была на позитиве. Я кайфую от игры, от каждого эпизода. Мне в кайф!

Что касается последнего удара, то я ожидал удара в угол. Касерес пробил по центру, но удалось откинуть ногу. Это машинально происходит», — сказал Агкацев «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» пробился в суперфинал Кубка России, где сыграет против московского «Спартака».