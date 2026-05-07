Хавбек «Зенита» Вендел высказался по поводу пропуска тренировочных сборов сине-бело-голубых летом 2025 года.

«Мне всегда хотелось вернуться, всегда здесь нравилось. Это был личный момент, который не хочется обсуждать. Это вещи, о которых я не люблю говорить, личные проблемы и всё такое. Мне всегда здесь нравилось. Я всегда хотел быть здесь.

Вот и главный вопрос: как реагировать тренеру и игрокам? Я думаю, всех это расстраивало: злиться и не любить подобное правильно, потому что никто не может так поступать внутри клуба, ведь это влияет на рабочую атмосферу. И мне было очень стыдно», — сказал Вендел в сериале «Зенит» навсегда«.

"Зенит" сейчас идет вторым в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" на одно очко.