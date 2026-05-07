В ответном матче 1/2 финала Лиги конференций «Райо Вальекано» на выезде победил «Страсбург» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Алемао на 42-й минуте.
Результат матча
СтрасбургСтрасбург0:1Райо ВальеканоМадрид
0:1 Александр Алемао 42'
Страсбург: Гела Дуэ, Эндрю Омобамиделе, Исмаэль Дукуре, Бен Чилвел (Себастиан Нанаси 46'), Валентин Барко, Самир эль Мурабет (Самуэль Амо-Амейо 67'), Абдул Уаттара, Диегу Морейра, Марсьяль Годо, Хулио Энсисо, Mike Penders
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Альфонсо Эспино (Херард Гумбау 85'), Пеп Чаварриа, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Оскар Валентин, Унаи Лопес (Альваро Гарсия 85'), Пате Сисс, Александр Алемао (Серхио Камельо 65'), Иси Паласон (Педро Диас 78'), Хорхе де Фрутос (Иван Балью 78')
Жёлтые карточки: Бен Чилвел 25', Диегу Морейра 80' — Оскар Валентин 86', Унаи Лопес 86', Аугусто Баталья 89'
Таким образом, «Райо Вальекано» выиграл по сумме двух матчей 2:0 и пробился в финал Лиги конференций, где сыграет против «Кристал Пэлас».