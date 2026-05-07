Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак считает вратаря Михаила Кержакова, который объявил об окончании карьеры после сезона, образцом для многих более молодых футболистов.

«Миша — пример для молодёжи. Я думаю, среди своего поколения он был не самым одарённым игроком, но за счёт дисциплины и трудолюбия Миша добился больших успехов и абсолютно заслуженно стал самым титулованным игроком "Зенита". Искренне рад за него. Как я уже сказал, это действительно очень хороший пример для молодого поколения, для всех, кто мечтает стать футболистом. Они должны понимать, что без трудолюбия и дисциплины добиться успеха очень сложно», — цитирует Семака пресс‑служба клуба.

Кержаков‑младший недавно объявил, что нынешний сезон станет для него последним в «Зените». Сейчас ему 39 лет, и почти всю свою карьеру он провёл в родном клубе. Церемония чествования Кержакова пройдёт во время игры 29‑го тура РПЛ: «Зенит» — «Сочи».