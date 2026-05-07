Уругвайский нападающий «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес может сменить клуб уже предстоящим летом.

По данным TeamTalk, 26-летний форвард выразил желание покинуть саудовскую команду и вернуться в Англию.

Сообщается, что футболист обратился к руководству «Аль-Хиляля» с просьбой рассмотреть вариант его ухода после завершения сезона. Нуньес остался недоволен своим игровым временем, которое сократилось после усиления конкуренции в атаке, в том числе после прихода Карима Бензема.

При этом интерес к уругвайцу проявляют клубы из Турции, однако сам игрок предпочёл бы продолжить карьеру в Англии, где ранее выступал за «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Нуньес провёл за «Аль-Хиляль» 24 матча, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.