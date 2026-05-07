Капитан «ПСЖ» Маркиньос стал новым рекордсменом Лиги чемпионов по числу сыгранных матчей в турнире среди бразильских футболистов.

Ответная игра полуфинала против «Баварии» стала для 31‑летнего защитника уже 121‑й в турнире. Таким образом, он превзошёл достижение своего легендарного соотечественника Роберто Карлоса (120 матчей).

Всего в 121 матче на счету Маркиньоса 11 забитых мячей и 4 ассиста. Следующий матч «ПСЖ» проведёт в турнире 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия) — в финале Лиги чемпионов‑2026.