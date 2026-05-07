Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с «Арсеналом».  Встреча пройдет 30 апреля в Будапеште.

Луис Энрике

«В группе нам досталась худшая возможная жеребьёвка, как это часто бывает, и потом всё время получалось так, что, если мы хотели одного, получали другое.  Мы сыграем ещё в одном финале.  Это будет исторический момент для клуба и шанс продолжать борьбу за победу в Лиге чемпионов.  В прошлом году мы вошли в историю, и мы хотим сохранить этот импульс и принести положительные эмоции в клуб.

Я очень хорошо отношусь к Артете, потому что мы были партнёрами по команде, когда он был ещё очень молод в "Барселоне".  Он создал отличную команду, работает там уже несколько лет, и вы можете видеть, какой он тренер.  Понимаю, что будет очень трудно, но мы уверены в нашем стиле игры и в наших задачах, и я уверен, что будем бороться до конца», — приводит слова Энрике COPE.