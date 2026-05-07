Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о поражении своей команды в финале Кубка России Пути регионов против «Спартака» (0:1).

«Первые эмоции после дерби немного улеглись. В первую очередь хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики! Ваша поддержка была невероятной все 90 минут.

Проиграть вчера было очень больно, но я скажу так: в раздевалке и на поле мы были командой. Я этому очень рад, горжусь командой. Искренне верю и знаю, что у нас всё будет хорошо», — написал Кисляк в своём телеграм-канале.

Полузащитник провел 12 матчей в нынешнем розыгрыше Кубка России, забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.