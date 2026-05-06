В матче Пути регионов Кубка России по футболу определился первый финалист турнира.

Им стал московский «Спартак» с минимальным счётом 1:0, переигравший ЦСКА.

Автором единственного гола на 10‑й минуте стал Руслан Литвинов, а ассистировал ему в этом эпизоде бразильский полузащитник Маркиньос.

Второй тайм прошёл с преимуществом армейцев, но вскрыть оборону соперника они так и не смогли.

Таким образом, «Спартак» выбил из турнира его прошлогоднего победителя — ЦСКА. В решающем матче красно‑белые сыграют с победителем пары «Краснодар» — «Динамо», который определится завтра.