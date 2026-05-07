Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «чаек».

Стало известно, что «Брайтон» продлил контракт с Хюрцелером до лета 2029-го года.

«Я рад, что мы заключили новый контракт. Для меня большая честь получить от клуба такое долгосрочное соглашение, которое только укрепляет мое желание добиться успеха в реализации нашего общего долгосрочного видения», — сказал Хюрцелер.

Напомним, что немецкий специалист возглавил «Брайтон» летом 2024-го года. «Чайки» занимают 8-е место в таблице английской Премьер-лиги с 50-ю очками в активе.