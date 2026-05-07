Хавбек ЦСКА Кирилл Глебов высказался о том, как армейцы отреагировали на отставку главного тренера красно-синих Фабио Челестини.  Специалиста уволили 4 мая.

Кирилл Глебов

«Все равно какие-то идеи работали.  Была прекрасная осень, мы все верили.  У нас была небольшая дизмораль из-за его увольнения, но были готовы, что это может произойти.  Жили от тренировки до тренировки.  А кто будет тренером — уже другое дело», — сказал Глебов «СЭ».

Челестини тренировал ЦСКА с лета 2025 года.  После его ухода с командой начал работать Дмитрий Игдисамов.