Хавбек ЦСКА Кирилл Глебов высказался о том, как армейцы отреагировали на отставку главного тренера красно-синих Фабио Челестини. Специалиста уволили 4 мая.

«Все равно какие-то идеи работали. Была прекрасная осень, мы все верили. У нас была небольшая дизмораль из-за его увольнения, но были готовы, что это может произойти. Жили от тренировки до тренировки. А кто будет тренером — уже другое дело», — сказал Глебов «СЭ».

Челестини тренировал ЦСКА с лета 2025 года. После его ухода с командой начал работать Дмитрий Игдисамов.