Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мыслями о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Ноттингем Форест».

«Завтрашний матч на "Вилла Парк" будет особенным. У "Фореста" есть преимущество, и поэтому они — фавориты. Наши игроки получают удовольствие от процесса и осознают, что мы переживаем лучший момент за последние три года. Мы можем улыбаться и гордиться всем, но при этом надо оставаться требовательными к себе и сохранять стабильность», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.

Матч состоится сегодня, 7 мая на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 22:00 мск.