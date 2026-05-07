Хавбек «Спартака» Игорь Дмитриев оценил победу над ЦСКА со счетом 1:0 в финале Пути регионов Кубка России.  Встреча состоялась 6 мая на домашней арене красно-белых.

Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев globallookpress.com

«Я вообще очень счастлив, что вышли в суперфинал.  Такой прекрасный матч, атмосфера.  Поэтому безумно рад.

Лучший ли день в моей футбольной карьере?  Не знаю, впереди 24-е число, посмотрим в "Лужниках".

Сыграю ли в финале Лиги чемпионов?  Сыграю!» — цитирует Дмитриева «СЭ».

В Суперфинале Кубка России спартаковцы встретятся либо с «Краснодаром», либо с московским «Динамо».