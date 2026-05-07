В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Астон Вилла» разгромила «Ноттингем Форест» со счетом 4:0.
Голами в этой игре смогли отметиться Олли Уоткинс, Эмилиано Буэндия и Джон МакГин, который сделал дубль.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем4:0Ноттингем ФорестНоттингем
1:0 Олли Уоткинс 36' 2:0 Эмилиано Буэндия 58' пен. 3:0 Джон МакГинн 77' 4:0 Джон МакГинн 80'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Виктор Линделёф (Ламаре Богард 74'), Эзри Конса, Пау Торрес (Дуглас Луис 90'), Лука Динь, Мэтти Кэш, Джон МакГинн (Леон Бэйли 90'), Эмилиано Буэндия (Джейдон Санчо 86'), Юри Тилеманс, Олли Уоткинс, Морган Роджерс (Тайрон Мингс 89')
Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Неко Уильямс, Морато (Дилан Баква 71'), Никола Миленкович, Игор Жезус, Джеймс Макати (Райан Йейтс 46'), Эллиот Андерсон, Николас Домингес, Омари Хатчинсон (Мурилло 88'), Крис Вуд (Лоренцо Лукка 71'), Жаир Кунья (Jimmy Sinclair 88')
Жёлтые карточки: Морато 18' (Ноттингем Форест), Жаир Кунья 45+3' (Ноттингем Форест)
«Астон Вилла» взяла реванш за поражение в первом матче и по сумме двух встреч победила с результатом 4:1, пробившись в финал Лиги Европы, где ее соперником будет «Фрайбург».