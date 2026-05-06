Появились новые данные о восстановлении вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист уже вернулся к тренировкам на поле. Ранее он занимался восстановлением в тренажерном зале, а теперь перешел к индивидуальной работе на газоне.

Напомним, 22 апреля Ямаль получил травму — у него диагностировали частичный разрыв мышцы левой ноги. Медицинский штаб рассчитывает, что к ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, игрок сможет полностью восстановиться и помочь сборной Испании.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 45 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив 24 мяча и отдав 17 голевых передач.