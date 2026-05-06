Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего финала Пути регионов Кубка России между «Спартака» и ЦСКА.

Роман Зобнин («Спартак») globallookpress.com

«У "Спартака" всё хорошо.  С ЦСКА будет играть дома, последние матчи выигрывал.  У армейцев же стресс.  Иногда это приносит пользу, а иногда — вред.  Беда, что у ЦСКА есть травмированные.  Так что, учитывая преимущества "Спартака" перед матчем, это фаворит.  Но это дерби!  Так что тут всё непредсказуемо.  В Кубке любая команда может преподнести сюрприз.  Жду интересной игры», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Матч между командами состоится сегодня, 6 мая, на стадионе «Лукойл-Арена» в Москве.  Начало — в 20:00 мск.