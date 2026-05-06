Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев считает себя одним из виновников поражения своей команды в игре финала Пути регионов Кубка России от «Спартака» (0:1).

Тамерлан Мусаев globallookpress.com

«Ответственность беру на себя. Мог предрешить судьбу матча. Игроки провели хороший матч, я об этом им сказал. Тренер всё правильно сделал, хороший был план на игру», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

Теперь соперником красно‑белых в Суперфинале Кубка России 24 мая станет победитель другого полуфинала — «Краснодар» — «Динамо» (Москва), матч которого намечен на 7 мая на стадионе «быков».