Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение Фабио Челестини из ЦСКА.

«По отношению к Челестини нельзя говорить, что он не тренер, потому что все равно он является футбольным человеком. Не тренеры — это те люди, которые в футбол не играли и пролезают сплошь и рядом. К Фабио тут вопросов нет. Давайте не забывать, что на зимний перерыв ЦСКА уходил в статусе одной из лучших команд. Что произошло с командой весной? Чтобы ответить, нужно находиться внутри команды. Но я на стороне футбольных людей, и посмотрите, как с ними расстаются, а когда речь идет про нефутбольных, так их облизывают… Не сложилось у Фабио с ЦСКА, такое бывает, это футбол», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

4 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России.