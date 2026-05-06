Главный тренер «Наполи» Антонио Конте в ближайшее время намерен обсудить свое будущее с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, сообщает Il Mattino.

По данным источника, специалист готов покинуть неаполитанскую команду по окончании сезона, если руководство не согласится с его ключевыми требованиями. В частности, Конте рассчитывает на полное доверие в вопросах, касающихся спортивной стратегии. При этом он не против продолжить работу в клубе, но уступать в принципиальных моментах не собирается.

Со своей стороны Де Лаурентис ждет от команды выхода в Лигу чемпионов по итогам сезона, а также успешного выступления на групповом этапе турнира. Параллельно руководство «Наполи» рассматривает возможность серьезного обновления состава.

Конте возглавил клуб в 2024 году. За три тура до финиша чемпионата Италии «Наполи» идет на втором месте с 70 очками.