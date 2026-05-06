Майкл Каррик может получить полноценное назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.

На данный момент специалист еще не обсуждал с руководством клуба свое будущее, однако, по информации источника, его работа уже произвела сильное впечатление на спортивного директора Джейсона Уилкокса и исполнительного директора Омара Беррады.

С момента прихода Каррика в январе команда добилась впечатляющих результатов — 10 побед в 14 матчах АПЛ, что позволило ей досрочно обеспечить себе место в Лиге чемпионов.

Кроме того, руководство клуба учитывает, что тренер пользуется поддержкой внутри коллектива и в раздевалке. Ожидается, что после официального возвращения команды в главный еврокубок Каррику предложат контракт на постоянной основе.