Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о подготовке команды к финальному матчу Пути регионов Кубка России против «Спартака».

«Ребята тепло приняли, я уже второй месяц в команде. Половина команды мне знакома, со второй половиной познакомились. Дерби есть дерби, все все прекрасно понимают, слов было по минимуму. За два дня ничего не поменяешь. Есть какие‑то моменты… больше баланса между атакой и обороной. В атаке есть кое‑какие задумки. Думаю, с составом я уже удивил», — цитирует Игдисамова «Матч ТВ».

Матч между командами состоится сегодня, 6 мая, на стадионе «Лукойл-Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.