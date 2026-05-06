Экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, чего ждет от дерби с ЦСКА.

Команды сразятся в финале Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет 6 мая.

«Дерби — это всегда очень большие матчи, в которых хочется играть. Все прекрасно понимают тот факт, что одна игра отделяет от Суперфинала Кубка, где можно завоевать трофей и немножко, так сказать, скрасить сезон. Это относится и к "Спартаку", и к ЦСКА. Буду смотреть этот матч, переживать и болеть за "Спартак".

Сегодняшний "Спартак" очень силен в атакующих действиях. И играя на своем стадионе при полных трибунах, зная, что одна игра отделяет от финального матча, уверен, "Спартак" будет играть первым номером, доминировать и много атаковать. В этом и заключается сила красно‑белых. В футболе все может получиться по‑разному, но "Спартак" будет искать возможности вскрыть оборону соперника, и очень важно, как сыграет центр поля. Самое главное для всех зрителей — увидеть хороший футбол, в котором итоговый счет на табло будет в пользу красно-белых», — цитирует Джикию «Матч ТВ».