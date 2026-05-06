Джон Кордоба не планирует покидать «Краснодар» в ближайшее лето.

Джон Кордоба globallookpress.com

«Джон Кордоба не собирается уходить из "Краснодара" этим летом. Он доволен своей игрой за клуб, а его семья счастлива жить в городе и России», — рассказал Sport24 представитель агентства AS1.

32-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В сезоне 2024/25 он помог команде завоевать чемпионский титул. За это время он забил 79 голов и сделал 29 результативных передач в 152 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года и может быть продлен.